Российский десантник рассказал о сдаче украинских военных в плен
«Противник подготовлен, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции либо сдаётся», — приводит слова военного газета «Известия».
Российским десантникам, которые в ходе спецоперации продемонстрировали отвагу и мужество, были вручены госнаграды.
Военнослужащих награждал заместитель командующего группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
Ранее стало известно, что подразделения ВДВ России продолжают наступление в районе Кременной, в том числе с использованием автоматического миномёта «Василёк».