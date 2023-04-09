Российский десантник рассказал о сдаче украинских военных в плен

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Украинские военные хорошо подготовлены, однако не выдерживают натиска штурмовых групп ВС России, после чего сдаются в плен или бросают позиции, заявил российский десантник с позывным Ястреб.

«Противник подготовлен, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции либо сдаётся», — приводит слова военного газета «Известия».

Российским десантникам, которые в ходе спецоперации продемонстрировали отвагу и мужество, были вручены госнаграды.

Военнослужащих награждал заместитель командующего группировкой «Центр» Валерий Солодчук.

Ранее стало известно, что подразделения ВДВ России продолжают наступление в районе Кременной, в том числе с использованием автоматического миномёта «Василёк».

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