РИА Новости: российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта

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Бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» захватили опорный пункт украинских военных на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом заявил солдат с позывным Зенит.
РИА Новости: российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта
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Он подчеркнул, что цель была обнаружена с помощью квадрокоптера, после чего по пункту был нанесён артиллерийский удар.

«Выдвинулась сначала группа огневого подавления. Снайперы отработали наблюдателей», — приводит РИА Новости слова солдата.

Зенит добавил, что единственный выживший украинский военный сдался в плен.

«Опорник перешёл под наш контроль», — подытожил военнослужащий.

Ранее стало известно, что подразделения ВДВ России продолжают наступление в районе Кременной, в том числе с использованием автоматического миномёта «Василёк».

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