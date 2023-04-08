РИА Новости: российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта
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Он подчеркнул, что цель была обнаружена с помощью квадрокоптера, после чего по пункту был нанесён артиллерийский удар.
«Выдвинулась сначала группа огневого подавления. Снайперы отработали наблюдателей», — приводит РИА Новости слова солдата.
Зенит добавил, что единственный выживший украинский военный сдался в плен.
«Опорник перешёл под наш контроль», — подытожил военнослужащий.
Ранее стало известно, что подразделения ВДВ России продолжают наступление в районе Кременной, в том числе с использованием автоматического миномёта «Василёк».