Подразделения ВДВ наступают в районе Кременной, уничтожая позиции ВСУ миномётами «Василёк»

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Подразделения ВДВ России продолжают наступление в районе Кременной, в том числе с использованием автоматического миномёта «Василёк».

«Работаем по целям, как по опорным пунктам противника, наблюдательным, так и по движущейся пехоте противника», — сообщил российский военный в видео военкора RT Станислава Обищенко.

С помощью миномёта солдаты армии России разрушают линию обороны ВСУ и вытесняют их из леса к реке, где постараются зажать украинских военных в котёл.

«Противник в обратку, конечно же, работает, но если сравнивать, то мы работаем больше», — сказал один из российских бойцов.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев ранее сообщил, что российские снайперы уничтожили разведгруппу противника на Южно-Донецком направлении.

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