Минобороны: ВС России уничтожили у Запорожья хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива
- РИА Новости
Об этом информирует российское оборонное ведомство.
Уточняется, что данное топливо украинские войска накопили с целью обеспечения действий своей группировки военных в Донбассе.
Кроме того, были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии в районе населённых пунктов Орехово в Запорожской области и Угледар в Донецкой Народной Республике.
Также в Минобороны России заявили, что на Донецком направлении уничтожены свыше 250 украинских военных в течение суток.