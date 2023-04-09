Минобороны: ВС России уничтожили у Запорожья хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива

Короткая ссылка
Российская армия уничтожила возле подконтрольного украинским властям города Запорожье хранилище Вооружённых сил Украины, где находилось около 70 тыс. т топлива.
Минобороны: ВС России уничтожили у Запорожья хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива
  • РИА Новости

Об этом информирует российское оборонное ведомство.

Уточняется, что данное топливо украинские войска накопили с целью обеспечения действий своей группировки военных в Донбассе.

Кроме того, были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии в районе населённых пунктов Орехово в Запорожской области и Угледар в Донецкой Народной Республике.

Также в Минобороны России заявили, что на Донецком направлении уничтожены свыше 250 украинских военных в течение суток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить