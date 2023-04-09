Минобороны: ВС России уничтожили у Запорожья хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива

Российская армия уничтожила возле подконтрольного украинским властям города Запорожье хранилище Вооружённых сил Украины, где находилось около 70 тыс. т топлива.

Об этом информирует российское оборонное ведомство.

Уточняется, что данное топливо украинские войска накопили с целью обеспечения действий своей группировки военных в Донбассе.

Кроме того, были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии в районе населённых пунктов Орехово в Запорожской области и Угледар в Донецкой Народной Республике.

Также в Минобороны России заявили, что на Донецком направлении уничтожены свыше 250 украинских военных в течение суток.