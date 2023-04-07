«Безвозвратные потери составили около 50 человек»: российские военные ликвидировали пункт украинской морской охраны

Оперативно-тактическая авиация российских войск поразила пункт одесской морской охраны, переброшенный в Херсонскую область. По данным группировки ВС РФ «Днепр», безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек. Кроме того, военнослужащие Южной группировки войск сбили дрон-камикадзе кустарного производства и уничтожили до десяти военнослужащих ВСУ в ДНР.

Работа российских военных в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что мотострелки Южной группировки войск сбили дрон-камикадзе кустарного производства и уничтожили до десяти военнослужащих ВСУ в ДНР.

Отмечается, что это произошло на Донецком направлении в районе населённого пункта Марьинка.

«Уничтожены до десяти военнослужащих ВСУ, а также сбит дрон-камикадзе кустарного производства, оснащённый боевой нагрузкой в виде выстрела ПГ-7В», — сообщил Бигма.

Кроме того, на авдеевском направлении расчетом батареи «Гиацинт-Б» артиллерийской бригадой Южного военного округа в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные гаубицы «Акация», а также огневая позиция и артиллерийское орудие Д-20 ВСУ.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулёв рассказал, что оперативно-тактическая авиация России поразила пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны.

«Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек», — заявил он.

Также отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили два кочующих миномётных расчёта ВСУ в районе населённых пунктов Береговое и Никольское.

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Кроме того, по данным экстренных служб региона, российские военные также уничтожили две украинские самоходные гаубицы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в районе населённого пункта Инженерное уничтожена гаубица 2С3 «Акация» с боекомплектом, потери ВСУ составили пять человек. Кроме того, в районе Ивановки уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом, ликвидировано пять военнослужащих ВСУ.

Обстрелы Донбасса

За минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 17 раз, заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Противник применял при обстрелах реактивные системы залпового огня и артиллерию калибра 152 и 155 мм. В общей сложности выпущено 72 единицы различных боеприпасов. Под огнём оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Пантелеймоновка и другие населённые пункты республики.

В результате действий ВСУ погибли четыре мирных жителя, ранения получили ещё пять человек. Повреждены шесть жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

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В свою очередь, в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК заявили, что за истекшие сутки ВСУ обстреляли Лисичанск из артиллерии калибра 155 мм. Погибло три мирных жителя, ещё один получил ранения, повреждён пассажирский автобус.

Рогов — о плане украинского контрнаступления

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план приазовского наступления украинских войск разработан кураторами в США и Великобритании.

«Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии. Зеленский и Залужный (главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный. — RT) - лишь пешки в этой игре», — цитирует Рогова РИА Новости.

По словам Рогова, в разработанном плане главная роль отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населённые пункты. Он полагает, что главная цель ВСУ заключается в перекрытии сухопутного коридора и линии снабжения российских войск.

«По их формуле, наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, а затем уже пойдут штурмовые группы с бронетехникой. Вопрос остаётся лишь в направлении удара», — сказал он.

В то же время Рогов выразил уверенность, что российские военные осведомлены о планах противника и принимают все меры по защите региона.