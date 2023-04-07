ВС России уничтожили дрон-камикадзе кустарного производства и до десяти военных ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что мотострелки Южной группировки войск сбили дрон-камикадзе кустарного производства и уничтожили до десяти военнослужащих ВСУ в ДНР.

Об этом пишет ТАСС.

«Уничтожены до десяти военнослужащих ВСУ, а также сбит дрон-камикадзе кустарного производства, оснащённый боевой нагрузкой в виде выстрела [к ручному гранатомёту] ПГ-7В», — сообщил Бигма.

Отмечается, что это произошло на Донецком направлении в районе населённого пункта Марьинка.

6 апреля стало известно, что около половины буксируемых и самоходных гаубиц НАТО в зоне спецоперации уничтожено барражирующими боеприпасами «Изделие-51/52», также известными как «Ланцеты».