ВС России уничтожили дрон-камикадзе кустарного производства и до десяти военных ВСУ в ДНР

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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что мотострелки Южной группировки войск сбили дрон-камикадзе кустарного производства и уничтожили до десяти военнослужащих ВСУ в ДНР.

Об этом пишет ТАСС.

«Уничтожены до десяти военнослужащих ВСУ, а также сбит дрон-камикадзе кустарного производства, оснащённый боевой нагрузкой в виде выстрела [к ручному гранатомёту] ПГ-7В», — сообщил Бигма.

Отмечается, что это произошло на Донецком направлении в районе населённого пункта Марьинка.

6 апреля стало известно, что около половины буксируемых и самоходных гаубиц НАТО в зоне спецоперации уничтожено барражирующими боеприпасами «Изделие-51/52», также известными как «Ланцеты».

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