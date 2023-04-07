ВС России уничтожили дрон-камикадзе кустарного производства и до десяти военных ВСУ в ДНР
Об этом пишет ТАСС.
«Уничтожены до десяти военнослужащих ВСУ, а также сбит дрон-камикадзе кустарного производства, оснащённый боевой нагрузкой в виде выстрела [к ручному гранатомёту] ПГ-7В», — сообщил Бигма.
Отмечается, что это произошло на Донецком направлении в районе населённого пункта Марьинка.
6 апреля стало известно, что около половины буксируемых и самоходных гаубиц НАТО в зоне спецоперации уничтожено барражирующими боеприпасами «Изделие-51/52», также известными как «Ланцеты».