РИА Новости: почти половина самоходных гаубиц НАТО в зоне СВО уничтожена «Ланцетами»

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Около половины буксируемых и самоходных гаубиц НАТО в зоне спецоперации уничтожено барражирующими боеприпасами «Изделие-51/52», также известными как «Ланцеты».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала этого года, конкретно дронами-камикадзе было поражено около 45%», — сказано в материале.

Уточняется, что в речь в частности идёт о поставленных Киеву из Соединённых Штатов буксируемых орудиях M777 и САУ M109 Paladin.

4 апреля начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab на Южно-Донецком направлении.

Он уточнил, что артустановка была уничтожена в районе населённого пункта Катериновка.

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