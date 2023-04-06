В ЛНР заявили о гибели трёх человек при ударе ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске

Три человека погибли и один получил ранение в результате удара ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

«Вооружённые формирования Украины обстреляли автобусную остановку в Лисичанске с применением артиллерийского орудия 155 мм (1 снаряд). Погибло три мирных жителя, один человек ранен», — говорится в сообщении.

Кроме того, повреждён пассажирский автобус, отметили в СЦКК.

Также 6 апреля по меньшей мере четыре человека погибли в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских военных.