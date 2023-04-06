В ЛНР заявили о гибели трёх человек при ударе ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске

Короткая ссылка
Три человека погибли и один получил ранение в результате удара ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
В ЛНР заявили о гибели трёх человек при ударе ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске
  • РИА Новости

«Вооружённые формирования Украины  обстреляли автобусную остановку в Лисичанске с применением артиллерийского орудия 155 мм (1 снаряд). Погибло три мирных жителя, один человек ранен», — говорится в сообщении.

Кроме того, повреждён пассажирский автобус, отметили в СЦКК.

Также 6 апреля по меньшей мере четыре человека погибли в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить