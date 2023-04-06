По меньшей мере четыре человека погибли при обстреле Калининского района Донецка

По меньшей мере четыре человека погибли в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских военных.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что был обстрелян автопарк, все погибшие являются мирными жителями. Обстрел вёлся из реактивной системы залпового огня. Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили по Донецку четыре ракеты из РСЗО.