План приазовского наступления ВС Украины разработан кураторами в Соединённых Штатах и Великобритании, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Об этом пишет РИА Новости.

«Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что украинский президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный являются лишь пешками в этой игре.

По словам Рогова, в этом плане главная роль отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населённые пункты.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.

В январе телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что конфликт на Украине превратил страну в «лабораторию» по испытаниям западного оружия.