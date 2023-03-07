С применением РСЗО и артиллерии: в ДНР заявили о 26 обстрелах со стороны украинских войск за сутки

ВСУ за истекшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в представительстве республики в СЦКК. Противник выпустил в общей сложности 140 боеприпасов из артиллерии и РСЗО. Под огнём оказались Донецк, Горловка и другие населённые пункты республики. Ранены три человека, повреждено пять домов и один объект гражданской инфраструктуры.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 26 обстрелах со стороны ВСУ за истекшие сутки.

Противник открывал огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии калибра 152 и 155 мм. В общей сложности выпущено 140 единиц различных боеприпасов.

Обстрелы зафиксированы в Донецке, Горловке, Ясиноватой и других населённых пунктах ДНР. Ранены три человека, повреждено пять домов и один объект гражданской инфраструктуры.

ВСУ усиливают группировку в Артёмовске

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные усиливают группировку на западном направлении в Артёмовске для предотвращения полного окружения города.

«С этой целью отмечена переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населённого пункта. Усилены позиции в районе дорог снабжения. Также с района населённого пункта Часов Яр усилилась работа артиллерии по нашим наступающим порядкам», — написал Марочко в Telegram.

Также на russian.rt.com У ВСУ практически не осталось резервов, не задействованных в боевых действиях

Кроме того, со ссылкой на собственные источники он сообщил, что на Купянском направлении в рядах ВСУ представлены люди без военного опыта.

По словам Марочко, украинскому командованию в связи с большими потерями приходится восполнять безвозвратные и санитарные потери неподготовленными и неквалифицированными кадрами.

«Это приводит к тому, что порядка 80% военнослужащих не имели ранее боевого опыта, многие даже не проходили обучение», — написал он.

По информации Марочко, в докладах командованию ВСУ показатели укомплектованности соответствуют допустимым значениям, однако на самом деле в подразделениях не проводилось боевое слаживание, по всем нормативно-правовым документам они не являются боеготовыми.

Обстановка на линии соприкосновения

Между тем российские военные за ночь уничтожили в Херсонской области две гаубицы Д-30 с боекомплектом, использовавшиеся ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Также по теме Офис Зеленского заявил, что Залужный поддержал продолжение боёв в Артёмовске В офисе украинского президента Владимира Зеленского утверждают, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными...

«Потери — пять погибших военных ВСУ, двое получили ранения различной степени тяжести. Ночью в районе населённого пункта Львово артиллерийским огнём уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери — трое погибших военных ВСУ, четверо получили ранения различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 6 марта в районе Янтарного был уничтожен миномёт калибра 120 мм с боекомплектом и расчётом.

Кроме того, как сообщает ТАСС со ссылкой на российских военных, на левом берегу Днепра в Херсонской области идёт укрепление фортификационных сооружений. Отмечается, что эта работа ведётся в перерывах между украинскими обстрелами.

«На данном рубеже мы проводим фортификационное оборудование. Сейчас будем выполнять перекрытие щелей, готовиться к укреплению нашей обороны. Находимся мы на левом берегу реки Днепр. Каждый день между прилётами и боями выполняем фортификационное оборудование позиций», — цитирует ТАСС одного из бойцов.

По его словам, фортификации усиливаются для того, чтобы они могли выдержать попадания из ствольной артиллерии и миномётов.

В свою очередь, реактивный дивизион «Корса» отрезает части украинской армии в Авдеевке от путей снабжения, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Игнат.

«Из Константиновки происходят логистические поставки боеприпасов и личного состава, доставка резервов на Авдеевское направление. Поэтому нам важно перерезать эту трассу, это направление», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что по причине распутицы доставка боеприпасов сейчас осуществляется только по дорогам с твёрдым покрытием.

Военнослужащий подчеркнул, что такие коммуникации важно перерезать, поэтому основной задачей подразделения является установление огневого контроля над трассой и прилегающими дорогами.