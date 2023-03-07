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Марочко: порядка 80% солдат частей ВСУ на Купянском направлении не имеют боевого опыта

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Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что порядка 80% солдат частей ВСУ на Купянском направлении не имеют боевого опыта.
Марочко: порядка 80% солдат частей ВСУ на Купянском направлении не имеют боевого опыта
  • Legion-Media

«В районах населённых пунктов Новосёловское и Куземовка в связи с большими потерями в подразделениях украинскому командованию на постоянной основе приходится восполнять безвозвратные и санитарные потери неподготовленными и неквалифицированными кадрами. Это приводит к тому, что порядка 80% военнослужащих не имели ранее боевого опыта, многие даже не проходили обучение», — сказал он ТАСС со ссылкой на данные, полученные от разведки.

Ранее Марочко сообщил, что на Купянском и Краснолиманском направлениях в зоне СВО действуют диверсионно-разведывательные группы ВС Украины.

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