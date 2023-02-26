Огонь из РСЗО и артиллерии: в ДНР заявили о 19 обстрелах украинскими войсками за сутки

Украинские военные за истекшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в представительстве республики в СЦКК. В общей сложности выпущено 95 снарядов из артиллерии и РСЗО. В ЛНР заявили, что в результате обстрела из системы HIMARS повреждены остекление жилого дома, линия электропередачи и газопровод.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 19 случаях ведения огня со стороны украинских войск за истекшие сутки.

Противник применял при обстрелах реактивные системы залпового огня (РСЗО), артиллерию калибра 152 и 155 мм. В общей сложности выпущено 95 единиц различных боеприпасов. Под огнём оказались Донецк, Макеевка и Пантелеймоновка.

По данным представительства ДНР, при обстрелах никто из мирных жителей не пострадал. В то же время повреждено два дома.

В свою очередь, в представительстве Луганской Народной Республики заявили, что за истекшие сутки зафиксирован обстрел населённого пункта Перевальск. Противник открыл огонь из РСЗО.

В результате обстрела повреждены остекление многоквартирного жилого дома и ремонтно-механического завода, линия электропередачи и газопровод.

Пушилин — о ходе СВО

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Россия будет вынуждена всё дальше отодвигать украинских военных от границ из-за поставок Киеву более дальнобойного вооружения.

«Чем больше дальнобойных западных систем будет передано Украине, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Соответственно, это займёт и больше времени», — сказал Пушилин в беседе с ТАСС.

По его словам, в силу этих обстоятельств говорить о сроках окончания спецоперации нецелесообразно. Пушилин отметил, что СВО проходит «согласно реальной обстановке на земле».

«Количество вооружения, которое поставляется киевскому режиму странами Запада, вносит свои коррективы в сроки проведения СВО», — уточнил он.

Пушилин упомянул среди «глобальных задач» спецоперации взлом линии обороны противника на Авдеевском направлении, что позволит уменьшить количество обстрелов Донецка, уничтожение оборонительного узла ВСУ на артёмовском участке, а также прорыв обороны в Славянско-Краматорском районе.

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Он уточнил, что к настоящему времени нет признаков того, что Киев начал выводить из Артёмовска свои пострадавшие в результате боёв подразделения. Как напомнил Пушилин, ранее украинская сторона заявила, что город не станут удерживать «любой ценой», а оборона продлится до тех пор, пока это будет «разумно».

«Разумно» у противника может значить что угодно, в том числе и воевать «до последнего украинца», — отметил Пушилин.

Вместе с тем он подчеркнул, что среди населённых пунктов ДНР нет приоритетных направлений, люди повсеместно ждут освобождения.

«Что касается всех населённых пунктов — каждый из них важен: там наши люди, которые ждут освобождения. Считать какие-то из них приоритетными было бы неправильно», — пояснил он.

Транспортные проблемы ВСУ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные из-за погоды лишились путей снабжения своих подразделений на Артёмовском направлении.

Со ссылкой на собственные источники он сообщил, что из-за повышения дневных температур до плюсовых значений и возникшей на этом фоне распутицы украинские военные практически не имеют на данный момент возможности использовать грунтовые дороги.

«Единственная дорога, до недавнего относительно безопасная и с твёрдым покрытием, проходящая через населённый пункт Хромово, уже находится под огневым воздействием наших войск», — уточнил Марочко.

Он также рассказал, что среди украинских войск отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых. По словам Марочко, поставляемая странами НАТО техника не предполагает эвакуации раненых с поля боя.

Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией ВСУ вынуждены переоборудовать под эти цели гражданские автомобили, которые имеют низкую проходимость и не отвечают санитарным требованиям. Как уточнил Марочко, это приводит к увеличению потерь в украинской армии.