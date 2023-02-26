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Советник Пушилина Гагин: ВСУ намеренно вели огонь по бригаде скорой помощи в Донецке

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Украинские военнослужащие 23 февраля намеренно обстреляли бригаду скорой помощи в Донецке.
Советник Пушилина Гагин: ВСУ намеренно вели огонь по бригаде скорой помощи в Донецке
  • AP

Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«О том, что Вооружённые силы Украины корректировали огонь по бригаде скорой помощи 23 февраля в Петровском районе Донецка, мы догадывались», — цитирует Гагина ТАСС.

По его словам, украинская сторона подтвердила эту информацию.

23 февраля сообщалось, что бригада скорой помощи попала под обстрел в Донецке, когда медики ехали к раненым в Петровском районе.

По последним данным, погибли четыре человека.

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