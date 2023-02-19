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Зеленский сообщил, что ВСУ не будут защищать Артёмовск любой ценой

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут воевать в Артёмовске (Бахмуте), пока это разумно, и не собираются защищать его любой ценой.

Он назвал этот населённый пункт не очень большим городом.

«Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно», — сказал Зеленский в интервью газете Corriere della Sera.

Ранее украинский командир с позывным Мадьяр заявил, что ситуация для Вооружённых сил Украины в Артёмовске является сверхсложной.

По словам мэра Шахтёрска Александра Шатова, жителей пригородов Артёмовска, подконтрольных ВС России, эвакуируют в Донецкой Народной Республике.

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