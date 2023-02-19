Зеленский сообщил, что ВСУ не будут защищать Артёмовск любой ценой
Он назвал этот населённый пункт не очень большим городом.
«Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно», — сказал Зеленский в интервью газете Corriere della Sera.
Ранее украинский командир с позывным Мадьяр заявил, что ситуация для Вооружённых сил Украины в Артёмовске является сверхсложной.
По словам мэра Шахтёрска Александра Шатова, жителей пригородов Артёмовска, подконтрольных ВС России, эвакуируют в Донецкой Народной Республике.