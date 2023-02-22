«В районе города Сумы»: ВКС РФ поразили цех производства миномётов для ВСУ

ВКС России поразили цех производства и ремонта крупнокалиберных миномётов и боеприпасов для ВСУ в окрестностях города Сумы, сообщили в Минобороны РФ. Также ракетными войсками и артиллерией были поражены пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников и пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. Наряду с этим на Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия, в ходе которых потери ВСУ за сутки составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными.

Украинский цех по производству и ремонту миномётов поражён вблизи города Сумы в результате удара ВКС России. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражён цех производства и ремонта крупнокалиберных миномётов и боеприпасов для ВСУ», — заключил официальный представитель Минобороны РФ.

Помимо этого, ракетными войсками и артиллерией поражены 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 113 районах. Также поражению подвергся пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников возле н. п. Мемрик (ДНР) и пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Доброволье (ДНР).

В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и десять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация на линии соприкосновения

На Купянском направлении в районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР) и Масютовка (Харьковская область) огнём артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа.

На Краснолиманском направлении в ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Центр», а также в результате артиллерийского огня и ударов тяжёлых огнемётных систем поражена живая сила и техника ВСУ в районах н. п. Стельмаховка, Невское (ЛНР) и Ямполовка (ДНР).

«За сутки на данном направлении уничтожено более 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна гаубица Д-20», — пояснил Конашенков.

При этом, по его словам, на Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения ВДВ, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Южной группировки войск.

Отмечается, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица Д-20.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ возле Катериновки (ДНР).

На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника вблизи Угледара и Пречистовки (ДНР). Ликвидированы до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении уничтожены две гаубицы Д-30 поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах н. п. Антоновка и Чернобаевка (Херсонская область).

Артёмовск

Подразделения Вооружённых сил России ведут бои практически в центре Артёмовска. Об этом сообщил Ян Гагин, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина в эфире телеканала «Россия 1».

«Инициатива сейчас в руках наших бойцов, с северной стороны Артёмовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города», — цитирует его РИА Новости.

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По его словам, сдача города украинскими вооружёнными формированиями — это вопрос времени, и произойдёт «достаточно скоро».

«Сообщения о передислокации в район Артёмовска национальных батальонов, скорее, это вопрос о создании неких заградотрядов, это не ударная группа. Скорее всего, именно силами этих нацбатальонов они будут загонять мобилизованную пехоту на позиции. Это просто попытки удержать город», — добавил Гагин.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские штурмовые отряды продвинулись в районе Артёмовска более чем на 2,5 км.