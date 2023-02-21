Российские войска продвинулись в районе Артёмовска более чем на 2,5 километра

Российские штурмовые подразделения за двое суток продвинулись более чем на 2,5 км при поддержке артиллерии, бронетехники и других средств группировки «Юг» ВС России.

«Только за последние двое суток общее продвижение вперёд, на подготовленные оборонительные позиции ВСУ, штурмовых подразделений в районе города Артёмовска составило более 2,5 километра», — заявили в Минобороны России.

Кроме того, несмотря на сложные погодные условия в регионе, за последние несколько дней в рамках поддержки наступления штурмовиков на земле было выполнено 18 вылетов штурмовой авиации.

13 февраля Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Красная Гора в ДНР к северу от Артёмовска (Бахмута).

Военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин объяснил, почему украинские террористы «вцепились» в Артёмовск.