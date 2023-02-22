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Безсонов сообщил, что Украина могла получить 12 HIMARS с новыми дальнобойными снарядами

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Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинская армия получила 12 установок HIMARS с дальнобойными ракетами, дальность которых достигает 150 км.
Безсонов сообщил, что Украина могла получить 12 HIMARS с новыми дальнобойными снарядами
  • AP

Ссылаясь на данные разведки, Безсонов отметил, что это произошло «около двух недель назад».

«Ракеты новые, возможно, экспериментальные. Их ТТХ держатся в строжайшем секрете. И это не декларируемые ранее GLSDB», — написал он в Telegram.

Как отмечал 21 февраля российский лидер Владимир Путин, чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

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