Безсонов сообщил, что Украина могла получить 12 HIMARS с новыми дальнобойными снарядами
- AP
Ссылаясь на данные разведки, Безсонов отметил, что это произошло «около двух недель назад».
«Ракеты новые, возможно, экспериментальные. Их ТТХ держатся в строжайшем секрете. И это не декларируемые ранее GLSDB», — написал он в Telegram.
Как отмечал 21 февраля российский лидер Владимир Путин, чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.