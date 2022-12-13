«Уничтожены более 40 украинских военных и боевиков»: ВС РФ поразили позиции ВСУ и наёмников на Купянском направлении

Российская артиллерия нанесла удар по позициям украинских военных и иностранных наёмников на Купянском направлении, в результате уничтожены более 40 боевиков, выведены из строя две бронемашины и четыре автомобиля, сообщили в Минобороны РФ. При этом на Краснолиманском направлении российские ВС сорвали контратаки трёх штурмовых групп ВСУ, а на Южно-Донецком пресечена попытка противника выдвинуться в сторону Павловки. Кроме того, в ДНР уничтожены склад боеприпасов и батарея реактивных систем залпового огня украинских вооружённых формирований.

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ и наёмников на Купянском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наёмников. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — заявил Конашенков.

На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем пресечены контратаки трёх штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили более 50 боевиков убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.

На Донецком направлении продолжаются наступательные действия. При этом российские войска в течение суток отразили три контратаки противника, уничтожив свыше 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

«На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населённого пункта Павловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа», — отметил представитель МО РФ.

Помимо этого, в результате ударов, нанесённых оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией в ДНР уничтожены склад боеприпасов и батарея реактивных систем залпового огня ВСУ. Кроме того, поражено семь пунктов управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 172 районах.

Средствами ПВО сбито два беспилотника в ЛНР и перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

Ответ Кремля на заявление Зеленского

О «выводе российских войск с территории Украины» до конца года не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, киевскому режиму следует принимать во внимание реалии, сложившиеся за время специальной военной операции в поддержку Донбасса.

«Собственно, это реалии, которые произошли из-за той линии, из-за той политики, которую проводило на протяжении, наверное, последних лет 15, а то и 20 руководство Украины и украинский режим сегодняшний. А эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты. А появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях», — сказал Песков.

Накануне Владимир Зеленский назвал «три шага», которые, по его мнению, «приблизят мир на Украине».

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Официальный представитель Кремля также назвал абсолютным приоритетом восстановление и налаживание мирной жизни в новых субъектах РФ (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). По его словам, предстоит большая работа в этом направлении.

«Во-первых, зачастую работы ведутся в непосредственной близости к районам боевых действий. Во-вторых, речь идёт о существенном износе и недофинансированности за последние годы — вы знаете, насколько тяжёлыми были эти восемь лет и в ДНР, и в ЛНР. И плюс разрушения от варварских обстрелов, которые по социальной инфраструктуре наносят Вооружённые силы Украины», — подчеркнул он.