Песков заявил, что никаких указов о якобы смене руководства Генштаба России нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких указов о якобы смене руководства Генштаба Вооружённых сил России нет, сообщения в соцсетях об этом являются «абсолютно телеграмными утками».

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.

Песков отметил, что в Кремле никогда не комментируют сплетни о кадровых назначениях, поскольку «подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является».

«Никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграмные утки, коих огромное количество», — заявил представитель Кремля.

Также Песков опроверг сообщение о том, что послание президента Федеральному собранию состоится 27 декабря.