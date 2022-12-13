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Песков заявил, что никаких указов о якобы смене руководства Генштаба России нет

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких указов о якобы смене руководства Генштаба Вооружённых сил России нет, сообщения в соцсетях об этом являются «абсолютно телеграмными утками».
Песков заявил, что никаких указов о якобы смене руководства Генштаба России нет
  • РИА Новости

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.

Песков отметил, что в Кремле никогда не комментируют сплетни о кадровых назначениях, поскольку «подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является».

«Никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграмные утки, коих огромное количество», — заявил представитель Кремля.

Также Песков опроверг сообщение о том, что послание президента Федеральному собранию состоится 27 декабря.

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