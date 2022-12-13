Песков заявил, что никаких указов о якобы смене руководства Генштаба России нет
- РИА Новости
Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.
Песков отметил, что в Кремле никогда не комментируют сплетни о кадровых назначениях, поскольку «подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является».
«Никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграмные утки, коих огромное количество», — заявил представитель Кремля.
Также Песков опроверг сообщение о том, что послание президента Федеральному собранию состоится 27 декабря.