Зеленский назвал «три шага», которые «ускорят» наступление мира на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе саммита G7 озвучил «три шага», которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины.

«Мы должны сделать и давно ожидаемые шаги — то, что ускорит наступление мира», — заявил Зеленский в видео в Telegram.

В качестве «трёх шагов», которые «ускорят достижение мира», он назвал предоставление Киеву современных танков и артиллерии, оказание Украине поддержки по обеспечению финансовой, энергетической и социальной стабильности и выполнение ранее предложенной Зеленским «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit.

Ранее российский постпред Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что если угрозу, исходящую от Украины для России, не удастся устранить миром, то это будет сделано военным путём.

Как отмечал ранее российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.