Небензя: если исходящая от Киева угроза не устранится мирно, это сделают военным путём

Если угрозу, исходящую от Украины для России, не удастся устранить миром, то это будет сделано военным путём, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.

«Ломая милитаристский хребет киевского режима, мы учитываем и то, что его политика и последние шаги не оставляют сомнений в его преступной, человеконенавистнической природе», — сказал дипломат во время заседания.

Дипломат напомнил, что страны Запада в течение восьми лет воспитывали на Украине «антироссийского монстра», закрывая глаза на его преступления против собственных граждан и убийства мирных жителей в Донбассе, а также героизацию нацистских преступников и их пособников.

Он подчеркнул, что все цели спецоперации так или иначе будут выполнены.

«Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное, добрососедское государство, из которого не будет исходить угроза России, значит, эта цель будет достигнута путём военным», — цитирует его РИА Новости.

При этом ответственность за то, что из-за бездумных действий правителей страдает мирное население украинских городов, «несёт режим Владимира Зеленского и его западные спонсоры», вознамерившиеся победить Россию «на поле боя».

«Это их выбор, не наш, и пока в Киеве и на Западе, наконец, не прозреют, мы будем защищать свои интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении методами», — подытожил Небензя.

Как отмечал ранее российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.

Он также прокомментировал звучащие на Западе заявления о том, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя, фразой «пусть попробуют».