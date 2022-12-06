Небензя: если исходящая от Киева угроза не устранится мирно, это сделают военным путём
- РИА Новости
«Ломая милитаристский хребет киевского режима, мы учитываем и то, что его политика и последние шаги не оставляют сомнений в его преступной, человеконенавистнической природе», — сказал дипломат во время заседания.
Дипломат напомнил, что страны Запада в течение восьми лет воспитывали на Украине «антироссийского монстра», закрывая глаза на его преступления против собственных граждан и убийства мирных жителей в Донбассе, а также героизацию нацистских преступников и их пособников.
Он подчеркнул, что все цели спецоперации так или иначе будут выполнены.
«Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное, добрососедское государство, из которого не будет исходить угроза России, значит, эта цель будет достигнута путём военным», — цитирует его РИА Новости.
При этом ответственность за то, что из-за бездумных действий правителей страдает мирное население украинских городов, «несёт режим Владимира Зеленского и его западные спонсоры», вознамерившиеся победить Россию «на поле боя».
«Это их выбор, не наш, и пока в Киеве и на Западе, наконец, не прозреют, мы будем защищать свои интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении методами», — подытожил Небензя.
Как отмечал ранее российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.
Он также прокомментировал звучащие на Западе заявления о том, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя, фразой «пусть попробуют».