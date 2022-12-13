Песков заявил, что о выводе российских войск с Украины до конца года не может быть и речи
- РИА Новости
По его словам, киевским властям необходимо принимать во внимание сложившиеся реалии, без учёта которых невозможно продвижение вперёд.
На вопрос о возможности вывода российских войск до конца 2022 года представитель Кремля заявил, что «об этом не может быть и речи».
Также пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского «о трёх шагах к миру на Украине».
По его словам, эти меры ведут к продолжению боевых действий.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что армия России планомерно отодвигает линию фронта на территорию противника в зоне спецоперации.