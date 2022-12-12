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Глава Чечни Кадыров: ВС России планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага

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Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что армия России планомерно отодвигает линию фронта на территорию противника в зоне спецоперации.
Глава Чечни Кадыров: ВС России планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага
  • РИА Новости

«Прогнозы весьма и весьма благоприятные. Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО — денацификацию Украины. Впрочем, другого мы от наших парней и не ждали», — написал он в Telegram.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Марьинка уже на 70% под контролем российских войск.

Эндрю Мильбурн, основатель американской ЧВК «Моцарт», которая принимает участие в украинском конфликте, подтвердил, что украинская армия несёт большие потери. В частности, это касается Артёмовского направления.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных.

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