Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что армия России планомерно отодвигает линию фронта на территорию противника в зоне спецоперации.

«Прогнозы весьма и весьма благоприятные. Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО — денацификацию Украины. Впрочем, другого мы от наших парней и не ждали», — написал он в Telegram.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Марьинка уже на 70% под контролем российских войск.

Эндрю Мильбурн, основатель американской ЧВК «Моцарт», которая принимает участие в украинском конфликте, подтвердил, что украинская армия несёт большие потери. В частности, это касается Артёмовского направления.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных.