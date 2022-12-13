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Песков прокомментировал заявление Зеленского о трёх шагах к миру на Украине

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о трёх шагах к миру на Украине.
Песков прокомментировал заявление Зеленского о трёх шагах к миру на Украине
  • РИА Новости

«Это три шага к продолжению боевых действий», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе саммита G7 назвал «три шага», которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины.

В частности, он назвал предоставление Киеву современных танков и артиллерии, оказание Украине поддержки по обеспечению финансовой, энергетической и социальной стабильности и выполнение ранее предложенной Зеленским «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit.

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