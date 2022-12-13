Песков прокомментировал заявление Зеленского о трёх шагах к миру на Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о трёх шагах к миру на Украине.

«Это три шага к продолжению боевых действий», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе саммита G7 назвал «три шага», которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины.

В частности, он назвал предоставление Киеву современных танков и артиллерии, оказание Украине поддержки по обеспечению финансовой, энергетической и социальной стабильности и выполнение ранее предложенной Зеленским «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit.