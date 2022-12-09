«Нет таких факторов сегодня»: Путин заявил об отсутствии предпосылок для дополнительной мобилизации в России

Владимир Путин заявил, что факторов для проведения новой мобилизации в России нет. Как напомнил глава государства, ранее в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации были призваны 300 тыс. человек, 150 тыс. из которых находятся в составе группировки войск в зоне СВО. Президент также сделал ряд заявлений о ходе спецоперации, в частности, отметив стабильность выполнения поставленных задач. Вместе с тем президент прокомментировал высказывания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях как о попытке дать Украине время. Российский лидер отметил своё разочарование позицией немецкого политика. Президент заявил, что всегда считал позицию Берлина в диалоге с Москвой искренней.

Владимир Путин заявил, что факторов для проведения дополнительной мобилизации в России нет. Об этом президент упомянул в ходе пресс-конференции по итогам участия в саммите ЕАЭС, который прошёл в Бишкеке.

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются», — сказал он, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о возможности проведения новой мобилизации в России.

Президент напомнил, что в рамках частичной мобилизации в ряды Вооружённых сил РФ были призваны 300 тыс. человек, из них 150 тыс. находятся в зоне специальной военной операции на Украине.

Как уточнил глава государства, из тех, кто находится в группировке в зоне спецоперации, только 77 тыс. пребывают в боевых подразделениях. При этом остальная часть находится «на вторых-третьих позициях». «Какая дополнительная мобилизация?» — задался вопросом Путин.

Президент также высказался о ходе спецоперации и процессе урегулирования ситуации на Украине. Он пояснил своё заявление, сделанное в ходе встречи с членами Совета по правам человека. Тогда президент сказал, что появление результатов СВО может стать длительным процессом.

«Что касается длительности СВО, я имел в виду длительность процесса регулирования», — уточнил Путин. При этом глава государства подчеркнул, что всем участникам этого процесса придётся «согласиться с реалиями, которые складываются «на земле».

Как отметил Путин, «СВО идёт своим чередом». «Всё стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», — сказал он.

Российский лидер добавил, что регулярно работает с Министерством обороны на тему снабжения российских военных и практически каждый день обсуждает с ведомством эти вопросы.

В то же время президент допустил, что СВО на Украине можно было начать раньше, но в прошлом Россия придерживалась мнения, что ситуацию можно урегулировать путём реализации Минских соглашений.

«Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше всё это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что всё-таки мы сможем договориться в рамках этих мирных Минских соглашений», — сказал он.

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В этой связи Путин выразил своё разочарование недавним выступлением экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в немецких СМИ, в ходе которого она отозвалась о Минских соглашениях как о попытке дать Украине время. По словам Путина, на фоне подобных заявлений возникает вопрос доверия.

Как заявил Путин, для него высказывание Меркель было «абсолютно неожиданным, это разочаровывает». Президент пояснил, что в прошлом он всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведёт себя в отношениях с РФ искренне.

«И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос: как договариваться-то? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии?» — задался вопросом президент.

Минобороны РФ — о ходе СВО

Ранее в Минобороны России рассказали о ходе специальной военной операции на Украине. По данным ведомства, на Купянском направлении российские военнослужащие нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. В результате уничтожены более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

В свою очередь, на Донецком направлении за сутки уничтожены более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа. На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался атаковать позиции российских подразделений в направлении нескольких населённых пунктов Запорожской области.

Минобороны РФ — о результатах ударов российских войск по ВСУ

В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными.

В рамках контрбатарейной борьбы в Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS производства США и MARS II производства ФРГ. Кроме того, на территории ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» уничтожена в Харьковской области, в ДНР также поражены установки РСЗО «Ураган» и РСЗО «Град». Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.