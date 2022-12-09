Российский президент Владимир Путин заявил, что его заверяют, что проблемы с оснащением армии перестают быть острыми и их становится всё меньше.

Он отметил, что регулярно работает с Министерством обороны и практически каждый день обсуждает с ними эти вопросы.

Путин отметил, что «проблемы действительно были» и предположил, что некоторые из них сохраняются.

«Хотя меня заверяют в том, что они становятся всё меньше и меньше по объёму и перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, особенно связанного с мобилизацией», — сказал российский лидер.

Он добавил, что решение всех проблем — это вопрос времени.

Ранее Путин заявил, что в настоящее время нет факторов для проведения дополнительной мобилизации.