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Путин заявил, что нет факторов для проведения дополнительной мобилизации

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Российский президент Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет факторов для проведения дополнительной мобилизации.
Путин заявил, что нет факторов для проведения дополнительной мобилизации
  • РИА Новости

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются», — сказал он. 

Путин напомнил, что в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тыс. человек, из них 150 тыс. находятся в группировке в зоне СВО. 

При этом из тех, кто находится в группировке в зоне спецоперации, только 77 тыс. — в боевых подразделениях.

«Какая дополнительная (мобилизация)?» — добавил Путин. 

Ранее Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в России не имеют смысла.

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