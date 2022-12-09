Путин заявил, что нет факторов для проведения дополнительной мобилизации

Российский президент Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет факторов для проведения дополнительной мобилизации.

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются», — сказал он.

Путин напомнил, что в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тыс. человек, из них 150 тыс. находятся в группировке в зоне СВО.

При этом из тех, кто находится в группировке в зоне спецоперации, только 77 тыс. — в боевых подразделениях.

«Какая дополнительная (мобилизация)?» — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в России не имеют смысла.