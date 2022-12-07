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Путин: из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне СВО

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Российский президент Владимир Путин заявил, что из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. человек находятся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Он отметил, что из этого числа только 77 тыс. находятся в боевых подразделениях. По его словам, остальные находятся на вторых и третьих рубежах и, по сути, выполняют функции теробороны либо проходят дополнительную подготовку в зоне СВО. 

Путин добавил, что ещё 150 тыс. человек, половина из всех мобилизованных, до сих пор находятся на полигонах или в учебных центрах Минобороны вне группировки войск, действующей в зоне СВО. 

«Если можно сказать, это боевой резерв», — добавил российский лидер.

Российский президент отметил, что разговоры о дополнительной мобилизации в России в текущих условиях не имеют смысла. 

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