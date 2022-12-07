Путин: из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне СВО
Он отметил, что из этого числа только 77 тыс. находятся в боевых подразделениях. По его словам, остальные находятся на вторых и третьих рубежах и, по сути, выполняют функции теробороны либо проходят дополнительную подготовку в зоне СВО.
Путин добавил, что ещё 150 тыс. человек, половина из всех мобилизованных, до сих пор находятся на полигонах или в учебных центрах Минобороны вне группировки войск, действующей в зоне СВО.
«Если можно сказать, это боевой резерв», — добавил российский лидер.
Российский президент отметил, что разговоры о дополнительной мобилизации в России в текущих условиях не имеют смысла.