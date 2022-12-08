«Военные сработали чётко»: в Севастополе заявили о сбитом украинском беспилотнике

Силы Черноморского флота сбили беспилотник противника над акваторией моря, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, российские военные, «как всегда, сработали чётко». Между тем в ЛНР рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются ВСУ, в частности о случаях психозов и «дружественном» огне между украинскими военнослужащими.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике над акваторией Чёрного моря.

«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали чётко», — написал он в Telegram.

Напомним, что 6 декабря Развожаев сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников на большом удалении от Севастополя. Как отметил тогда губернатор, военные сработали штатно и местные жители на заметили этой работы.

В ЛНР заявили о психозах и «дружественном» огне в рядах ВСУ

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о росте случаев психозов и токсических поражений органов среди военнослужащих ВСУ. Эту информацию Марочко опубликовал со ссылкой на данные разведки ЛНР.

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«Помимо огромного количества пациентов с минно-взрывными травмами, им всё больше стало поступать военнослужащих с психозами, токсическим поражением печени и почек», — написал он в Telegram.

По словам Марочко, у украинской стороны не хватает специалистов для работы с такими пациентами, а отправить их в специализированные заведения нет возможности.

Кроме того, Марочко упомянул о случае «дружественного» огня между военнослужащими ВСУ. По его словам, при попытке прорыва обороны в районе Сватова украинские силы вошли в зону поражения собственной артиллерии.

«Командир штурмующего подразделения, не согласовав свои действия по времени с огневой поддержкой, практически подставил личный состав под удар украинских войск», — написал Марочко.

По его словам, в результате этих событий часть сил и средств противника была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж.

Посольство РФ — об обвинениях американской стороны в геноциде

В посольстве России в США отвергли обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид.

Как отметили в дипмиссии, речь идёт об извращении фактов. Дипломаты подчеркнули, что ради «обоснования русофобии» американские законодатели «жонглируют формулировками из документов ООН».

«Американские парламентарии восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима. Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики», — отметили в посольстве.

Как говорится в заявлении дипмиссии, американский политический истеблишмент «готов на всё, чтобы война «до последнего украинца» продолжалась».

«О том, как это скажется на европейской и глобальной безопасности, здесь, похоже, не думают», — заключили российские дипломаты.

Обстрелы Донбасса

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 8 декабря сообщили о 41 факте ведения огня со стороны ВСУ за истекшие сутки.

В ходе обстрелов противник применял реактивные системы залпового огня «Град» и HIMARS, артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, а также миномёты калибра 120 мм. В общей сложности выпущено 186 единиц различных боеприпасов.

Под огнём оказались Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и другие населённые пункты. В результате погибли два мирных жителя, повреждено шесть домов, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

Между тем в представительстве ЛНР в СЦКК опубликовали сводку об обстрелах со стороны ВСУ с начала специальной военной операции. В общей сложности зафиксировано 1299 фактов ведения огня по территории республики с применением тяжёлого вооружения.

В частности, по населённым пунктам ЛНР выпущено более 11 тыс. боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (37 ракет) и снаряды РСЗО HIMARS (544 единицы).

За это время погиб 141 мирный житель, в том числе семь детей, ещё 423 человека получили ранения. Повреждения получили 356 объектов гражданской инфраструктуры, включая 85 образовательных и 16 медицинских учреждений.