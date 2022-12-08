В Киеве и Одесской области введены экстренные отключения света.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.

«В регионе будут применяться экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании», — говорится также в сообщении на сайте ДТЭК «Одесские электросети».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что полное восстановление энергосистемы Украины на данный момент невозможно.