В Киеве и Одесской области введены экстренные отключения света
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Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.
«В регионе будут применяться экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании», — говорится также в сообщении на сайте ДТЭК «Одесские электросети».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что полное восстановление энергосистемы Украины на данный момент невозможно.