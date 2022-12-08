Узнать больше

В Киеве и Одесской области введены экстренные отключения света

Короткая ссылка
В Киеве и Одесской области введены экстренные отключения света.
В Киеве и Одесской области введены экстренные отключения света
  • Gettyimages.ru
  • © Metin Aktas/Anadolu Agency

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.

«В регионе будут применяться экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании», — говорится также в сообщении на сайте ДТЭК «Одесские электросети».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что полное восстановление энергосистемы Украины на данный момент невозможно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить