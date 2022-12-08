Зеленский: полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно

Полное восстановление энергосистемы Украины на данный момент невозможно, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что на Украине постоянно увеличивается генерация и поставки электричества.

«Но стоит не забывать, что восстановить 100% энергосистемы... сейчас невозможно, нужно время», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее подтвердил поражение энергетических объектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Как сообщали украинские СМИ ранее, взрывы произошли в Одессе, Запорожье, Николаеве, а также в Днепропетровской области и Виннице.

Кроме того, взрывы прозвучали во Львовской и Тернопольской областях.