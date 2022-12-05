Узнать больше

«СТРАНА.ua»: на Украине обесточена вся энергосистема Сумской области

Короткая ссылка
Вся энергосистема Сумской области Украины обесточена, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на Сумской городской совет.
«СТРАНА.ua»: на Украине обесточена вся энергосистема Сумской области
  • AP

«В настоящее время действуют графики и почасовых, и аварийных отключений», — сказали там.

В Закарпатье тоже экстренно отключают свет, пишет издание.

«Применены аварийные отключения электроэнергии для всех десяти очередей. В то же время действует третья очередь графика почасовых ограничений», — отметили в Закарпатской ОВА.

В Кропивницком из-за отключения электричества возникли перебои с водой, говорится в сообщении.

Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее подтвердил поражение энергетических объектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Как сообщали украинские СМИ ранее, взрывы произошли в Одессе, Запорожье, Николаеве, а также в Днепропетровской области и Виннице.

Кроме того, взрывы прозвучали во Львовской и Тернопольской областях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить