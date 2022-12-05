«СТРАНА.ua»: на Украине обесточена вся энергосистема Сумской области
- AP
«В настоящее время действуют графики и почасовых, и аварийных отключений», — сказали там.
В Закарпатье тоже экстренно отключают свет, пишет издание.
«Применены аварийные отключения электроэнергии для всех десяти очередей. В то же время действует третья очередь графика почасовых ограничений», — отметили в Закарпатской ОВА.
В Кропивницком из-за отключения электричества возникли перебои с водой, говорится в сообщении.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее подтвердил поражение энергетических объектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
Как сообщали украинские СМИ ранее, взрывы произошли в Одессе, Запорожье, Николаеве, а также в Днепропетровской области и Виннице.
Кроме того, взрывы прозвучали во Львовской и Тернопольской областях.