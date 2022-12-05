Премьер Украины Шмыгаль подтвердил поражение энергообъектов в трёх регионах страны

Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил поражение энергетических объектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

«Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях», — написал он в Telegram.

По словам Шмыгаля, в некоторых украинских регионах были введены экстренные отключения электричества.

Как сообщали украинские СМИ ранее, взрывы произошли в Одессе, Запорожье, Николаеве, а также в Днепропетровской области и Виннице.

Также взрывы прозвучали во Львовской и Тернопольской областях.

Ранее предприятие «Инфоксводоканал» сообщило, что в Одессе отсутствует водоснабжение.