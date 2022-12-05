Премьер Украины Шмыгаль подтвердил поражение энергообъектов в трёх регионах страны
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«Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях», — написал он в Telegram.
По словам Шмыгаля, в некоторых украинских регионах были введены экстренные отключения электричества.
Как сообщали украинские СМИ ранее, взрывы произошли в Одессе, Запорожье, Николаеве, а также в Днепропетровской области и Виннице.
Также взрывы прозвучали во Львовской и Тернопольской областях.
Ранее предприятие «Инфоксводоканал» сообщило, что в Одессе отсутствует водоснабжение.