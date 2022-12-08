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Офицер ЛНР Марочко сообщил о случаях психоза и токсического поражения печени у солдат ВСУ

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Среди украинских военных наблюдается рост случаев психоза и токсического поражения печени и почек, о чём рассказали медики ВСУ, сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Офицер ЛНР Марочко сообщил о случаях психоза и токсического поражения печени у солдат ВСУ
  • AP
  • © LIBKOS

«Украинские военные медики, находящиеся в зоне конфликта, начали бить тревогу и просить помощи у волонтёров. Помимо огромного количества пациентов с минно-взрывными травмами, им всё больше стали поступать военнослужащие с психозами, токсическим поражением печени и почек», — сказал он.

Марочко сообщил, что специалистов для работы с такими пациентами не хватает, при этом «отправить их в специализированные заведения нет возможности». 

Также офицер рассказал, что ВСУ накрыли огнём артиллерии свою же ротно-тактическую группу во время попытки наступления на Сватовском участке фронта в Донбассе.

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