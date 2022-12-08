Офицер ЛНР Марочко: ВСУ накрыли огнём артиллерии свою же ротно-тактическую группу

ВСУ накрыли огнём артиллерии свою же ротно-тактическую группу во время попытки наступления на Сватовском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

AP

© Roman Chop

«При очередной попытке вооружённых формирований Украины прорвать нашу линию обороны на Сватовском направлении, ротно-тактическая группа противника, усиленная дополнительными силами и средствами, вошла в зону поражения собственной артиллерии», — сказал он РИА Новости. Это могло произойти из-за несогласованности действий с артподразделениями или из-за проблем со связью, считает офицер. «Командир штурмующего подразделения практически подставил личный состав под удар украинских войск», — сказал Марочко. Часть сил и средств ВСУ была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж, добавил он. Накануне Марочко рассказал, что ВСУ несут большие потери.