Офицер ЛНР Марочко: ВСУ накрыли огнём артиллерии свою же ротно-тактическую группу
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«При очередной попытке вооружённых формирований Украины прорвать нашу линию обороны на Сватовском направлении, ротно-тактическая группа противника, усиленная дополнительными силами и средствами, вошла в зону поражения собственной артиллерии», — сказал он РИА Новости.
Это могло произойти из-за несогласованности действий с артподразделениями или из-за проблем со связью, считает офицер.
«Командир штурмующего подразделения практически подставил личный состав под удар украинских войск», — сказал Марочко.
Часть сил и средств ВСУ была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж, добавил он.
Накануне Марочко рассказал, что ВСУ несут большие потери.