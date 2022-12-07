Марочко: ВСУ на Артёмовском направлении ежедневно теряют около батальона личного состава

Украинские военные на Артёмовском направлении ежедневно теряют до батальона личного состава убитыми и ранеными. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Потери (ВСУ. — RT) на Артёмовском направлении довольно-таки большие. По нашим данным, как минимум ежедневно они теряют до батальона личного состава — это санитарные и безвозвратные потери», — приводит ТАСС его слова в эфире «Соловьёв LIVE».

Марочко отметил, что ВСУ также несут потери из-за попыток совершить прорыв в районе Сватова и Кременной.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь составили более 8300 военных.

В Минобороны России заявили, что российские ВС 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления, ОПК и ТЭК Украины.