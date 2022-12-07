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Марочко: ВСУ на Артёмовском направлении ежедневно теряют около батальона личного состава

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Украинские военные на Артёмовском направлении ежедневно теряют до батальона личного состава убитыми и ранеными. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Марочко: ВСУ на Артёмовском направлении ежедневно теряют около батальона личного состава
  • AP

«Потери (ВСУ. — RT) на Артёмовском направлении довольно-таки большие. По нашим данным, как минимум ежедневно они теряют до батальона личного состава — это санитарные и безвозвратные потери», — приводит ТАСС его слова в эфире «Соловьёв LIVE».

Марочко отметил, что ВСУ также несут потери из-за попыток совершить прорыв в районе Сватова и Кременной.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь составили более 8300 военных.

В Минобороны России заявили, что российские ВС 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления, ОПК и ТЭК Украины.

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