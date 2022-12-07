«Уничтожены две пусковые установки РСЗО MLRS»: российские ВС нанесли удар по металлургическому комбинату в Кривом Роге

Более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS были уничтожены ударом высокоточным оружием по складу ракетно-артиллерийского вооружения одного из цехов металлургического комбината ArcelorMittal, который находится в Кривом Роге. Как сообщили в Минобороны РФ, ещё четыре установки РСЗО MLRS получили критические повреждения. Кроме того, российские военные за сутки уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300, боевую машину HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней, две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Российские военные нанесли высокоточный удар по складу металлургического комбината в Кривом Роге. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«По подтверждённой информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Ещё четыре установки данного типа получили критические повреждения», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, были нанесены удары оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам украинских вооружённых формирований.

В частности, нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах. Также поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников в Харьковской области.

Кроме того, уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Харьковской области, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в Харьковской области, боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней в Донецкой Народной Республике, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе самолёт Су-24 воздушных сил Украины, а средствами ПВО уничтожено четыре беспилотника и перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Обстановка на фронтах

Официальный представитель Минобороны РФ также привёл данные о ситуации на фронтах в зоне СВО.

Так, на Краснолиманском направлении подразделения российских войск продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнём российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожены более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.

На Купянском направлении был нанесён упреждающий удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики, в результате чего пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск. Подверглись уничтожению до 70 украинских боевиков, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ, две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и три автомобиля.

При этом на Донецком направлении удалось сорвать попытки ВСУ контратаковать в Першне Травне, Курдюмовке, Клещеевке и Майорске ДНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап.

«На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь Донецкой Народной Республики. Огнём артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр и четыре автомобиля», — заключил Конашенков.

Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что ВСУ за ноябрь потеряли свыше 8,3 тыс. военнослужащих, более десятка единиц авиатехники, почти 150 танков и свыше 300 бронемашин. Также он рассказал о продолжающемся освобождении Донбасса. По его словам, за последнее время под контроль российских войск перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка.