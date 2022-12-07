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Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наёмников в Харьковской области

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Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наёмников в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наёмников в Харьковской области
  • РИА Новости

Также сообщается, что российская авиация поразила 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 183 районах.

Кроме того, Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы России сбили в небе над ДНР украинский фронтовой бомбардировщик Су-24.

Министерство также сообщило, что две пусковые установки РСЗО MLRS и более 70 ракет HIMARS были уничтожены в результате высокоточного удара со стороны России в Кривом Роге Днепропетровской области.

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