Два беспилотника были уничтожены ночью на большом удалении от Севастополя
- РИА Новости
«Ночью в акватории было уничтожено два беспилотника, это произошло на большом расстоянии от берега», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Там подчеркнули, что губернатор эту информацию не публиковал у себя в соцсетях, так как военные сработали штатно.
«Никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе», — добавили в пресс-службе.
В ноябре российские средства ПВО сбили пять БЛА в районе газоконденсатных месторождений в Чёрном море, а также в районе Севастополя.
Также 25 ноября система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма.