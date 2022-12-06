Узнать больше

Два беспилотника были уничтожены ночью на большом удалении от Севастополя

Короткая ссылка
На большом удалении от Севастополя в море ночью были уничтожены два беспилотника, сообщила пресс-служба губернатора города Михаила Развожаева.
Два беспилотника были уничтожены ночью на большом удалении от Севастополя
  • РИА Новости

«Ночью в акватории было уничтожено два беспилотника, это произошло на большом расстоянии от берега», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Там подчеркнули, что губернатор эту информацию не публиковал у себя в соцсетях, так как военные сработали штатно.

«Никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе», — добавили в пресс-службе.

В ноябре российские средства ПВО сбили пять БЛА в районе газоконденсатных месторождений в Чёрном море, а также в районе Севастополя.

Также 25 ноября система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить