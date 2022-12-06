Два беспилотника были уничтожены ночью на большом удалении от Севастополя

На большом удалении от Севастополя в море ночью были уничтожены два беспилотника, сообщила пресс-служба губернатора города Михаила Развожаева.

«Ночью в акватории было уничтожено два беспилотника, это произошло на большом расстоянии от берега», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Там подчеркнули, что губернатор эту информацию не публиковал у себя в соцсетях, так как военные сработали штатно.

«Никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе», — добавили в пресс-службе.

В ноябре российские средства ПВО сбили пять БЛА в районе газоконденсатных месторождений в Чёрном море, а также в районе Севастополя.

Также 25 ноября система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма.