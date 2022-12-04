На Донецком направлении: МО РФ сообщило об успешных наступательных действиях в районе Артёмовска

Российские военные ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Так, за последние сутки уничтожены более 50 украинских боевиков и шесть бронемашин ВСУ. При этом на Купянском направлении ликвидированы свыше 60 украинских военнослужащих. Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение военной техники группировки ВСУ.

На Донецком направлении подразделения российских ВС ведут успешные наступательные действия в районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожены более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ», — сказал Конашенков.

По его словам, на Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки прорыва в населённый пункт Павловка в ДНР, но подразделение украинских боевиков «было вытеснено на минное поле и уничтожено огнём артиллерии».

«Безуспешно закончились атаки ВСУ в направлении населённого пункта Шевченко Донецкой Народной Республики. Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии противник со значительными потерями отброшен на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми, одну боевую машину пехоты и три пикапа», — добавил он.

В то же время на Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии, танков и тяжёлых огнемётных систем сорвана попытка противника атаковать вблизи Куземовки ЛНР. Огневым поражением также пресечена попытка атаки в районе населённого пункта Ягодное Харьковской области. В результате противник потерял более 60 украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля.

Кроме того, на Краснолиманском направлении ударами артиллерии удалось отразить атаку в направлении трёх населённых пунктов ЛНР (Площанка, Червонопоповка и Житловка). При этом силы противника были отброшены к исходному рубежу.

«Нанесением огневого поражения в районе Серебрянского лесничества и решительными действиями российских войск сорваны атаки двух штурмовых групп ВСУ в направлении населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль», — заявил Конашенков.

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Помимо этого, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт временной дислокации украинского националистического формирования в районе Диброва ДНР, уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в ДНР. В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, в Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении.

Вдобавок нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в ДНР. В свою очередь, средствами ПВО были сбиты девять украинских беспилотников — в ЛНР, ДНР и в Харьковской области. При этом перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в ЛНР и Запорожской области, а также две американские противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской и Запорожской областях.

Провокации киевского режима

Киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, заявил военно-дипломатический источник в разговоре с РИА Новости. По его словам, в планы противника входит осуществление взрывов на купольных крышах хранилищ для аммиака на территории Одесского припортового завода. При этом последствия за произошедшее будут возложены якобы на ракетный удар, нанесённый российскими военными.

«Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие по договору с администрацией морских портов Украины функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области», — рассказал он.

Комментируя эту информацию, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что Запад не обращает внимание на провокации Киева, потому что за ними стоят американские и британские спецслужбы.

«То, что мы предупреждаем мировое сообщество, — это может отложить провокацию на несколько дней или месяцев, но если она стоит в планах западных спецслужб, то они в любом случае её проведут. Вокруг России Америка хочет создать мощное поле, из которого, по их мнению, Россия не сможет выйти. Но существуют и другие страны, которые спокойно работают с Россией и знают, что во всех бедах, которые сегодня происходят на планете, виновато одно непредсказуемое государство — США, которое пытается построить свой миропорядок, однополярный мир», — пояснил парламентарий в беседе с RT.