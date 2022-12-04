Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Херсонской области задержана группа диверсантов, планировавшая осуществление подрывной деятельности на освобождённых территориях.

Кадыров отметил, что в данный момент идут работы по зачистке населённых пунктов Херсонской области.

«Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобождённых территориях», — написал глава Чечни в Telegram.

Кадыров добавил, что от задержанных диверсантов удалось получить ценную информацию.

Кроме того, в ходе зачистки изъяты десятки единиц вооружения, включая гранатомёты и различные виды взрывчатых веществ.

30 ноября стало известно, что в городе Алёшки Херсонской области задержан диверсант с гранатами и двумя автоматами.