Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
- РИА Новости
Кадыров отметил, что в данный момент идут работы по зачистке населённых пунктов Херсонской области.
«Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобождённых территориях», — написал глава Чечни в Telegram.
Кадыров добавил, что от задержанных диверсантов удалось получить ценную информацию.
Кроме того, в ходе зачистки изъяты десятки единиц вооружения, включая гранатомёты и различные виды взрывчатых веществ.
30 ноября стало известно, что в городе Алёшки Херсонской области задержан диверсант с гранатами и двумя автоматами.