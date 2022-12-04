В реализацию провокации, направленной на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, задействованы представители спецслужб Великобритании, а также участники канадской ЧВК GardaWorld.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, данная провокация хорошо спланирована.

Ранее стало известно, что Украина готовит провокацию по срыву экспорта российского аммиака.

Уточняется, что на территории Одесского припортового завода планируют совершить подрывы с целью обвинить в этом Россию.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко также заявлял о подготовке Киевом провокации в Одессе для отвлечения внимания от потерь.