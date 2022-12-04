Российский разведчик отметил повышение уровня взаимодействия войск России

В войсках России зафиксировано повышение уровня взаимодействия, сообщил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новосёловское в Луганской Народной Республике.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам собеседника агентства, наращивание взаимодействия пехоты, разведчиков и танкистов обеспечило продвижение российский войск вперёд.

30 ноября в Минобороны России сообщили о развитии наступления российских подразделений в направлении Водяного в ДНР.

Также врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск практически по всей линии соприкосновения.