Российский разведчик отметил повышение уровня взаимодействия войск России
- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам собеседника агентства, наращивание взаимодействия пехоты, разведчиков и танкистов обеспечило продвижение российский войск вперёд.
30 ноября в Минобороны России сообщили о развитии наступления российских подразделений в направлении Водяного в ДНР.
Также врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск практически по всей линии соприкосновения.