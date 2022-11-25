Пушилин сообщил о продвижении российских войск почти по всей линии фронта

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 1» сообщил о продвижении российских войск практически по всей линии соприкосновения.

«Мы практически по всей линии фронта продвигаемся», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что подразделения «работают в непростых условиях, в том числе погодных, тем не менее продвигаются».

Ранее офицер Народной милиции ДНР рассказал о подготовке бойцов 1-й Славянской бригады ДНР к штурму позиций под Авдеевкой.

Пушилин заявил, что российские военные наступают на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике.