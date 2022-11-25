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Народная милиция: бойцов 1-й Славянской бригады ДНР готовят к штурму позиций под Авдеевкой

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Офицер Народной милиции ДНР рассказал о подготовке бойцов 1-й Славянской бригады ДНР к штурму позиций под Авдеевкой.
Народная милиция: бойцов 1-й Славянской бригады ДНР готовят к штурму позиций под Авдеевкой
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Как отмечает РИА Новости, боевые занятия проходят на учебных полигонах республики. Там обучают вновь прибывших военнослужащих.

«Мы готовим штурмовые группы для занятия огневых позиций противника под Авдеевкой. То есть это подразумевает под собой обучение личного состава — брать укреплённые, долговременные позиции противника, которые он делал не один год», — рассказал агентству собеседник.

Уточняется, что бойцов учат тактике ведения боя, тактической медицине и т. д.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные наступают на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике.

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