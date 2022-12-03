Выпущено 145 снарядов: в ДНР заявили о гибели пяти мирных жителей за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ
- Жилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ
- РИА Новости
- © Сергей Батурин
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), утром 3 декабря заявили, что за истекшие сутки зафиксировано 33 факта ведения огня со стороны ВСУ.
Противник применял при обстрелах реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Град», артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, а также миномёт калибра 120 мм. В общей сложности по направлению ДНР выпущено 145 единиц различных боеприпасов.
Под огнём оказались Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Макеевка и другие населённые пункты республики.
В результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований погибли пять мирных жителей, ранения получили 14 человек, в том числе ребёнок 2012 года рождения.
Повреждён 41 дом и 12 объектов гражданской инфраструктуры.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что в результате украинских обстрелов повреждения получили здания Управления железной дороги и Института научно-технической информации. Кроме того, в 13 многоквартирных домах повреждено остекление, в двух домах зафиксировано попадание в кровлю, ещё в одном — попадание в четвёртый этаж.
Наряду с этим, по словам донецкого мэра, прямое попадание зафиксировано в один из супермаркетов города, в помещении разрушено остекление.Также на russian.rt.com На нефтебазе в Шахтёрске в ДНР произошло возгорание ёмкостей после попадания снарядов ВСУ
В свою очередь, в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что за истекшие сутки зафиксирован обстрел со стороны ВСУ населённых пунктов Хорошее, Старобельск и Сватово. Противник применил РСЗО HIMARS, выпустив восемь ракет, а также артиллерию калибра 155 мм (три снаряда). В результате огня ВСУ в Сватово повреждено два жилых дома.
В то же время, по данным Народной милиции ДНР, за сутки ВСУ потеряли более 40 человек личного состава. Наряду с этим уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3, одна гаубица Д-30, пять танков, среди которых два Т-72Б и три Т-72АВ, а также шесть единиц бронированной и автомобильной техники и четыре полевых пункта управления беспилотниками.
Между тем в Народной милиции ЛНР сообщили, что за прошедшие сутки противник потерял до 85 человек личного состава, четыре танка, шесть бронетранспортёров, три артиллерийские установки и 17 единиц специальной автомобильной техники.
Тем временем инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики. В течение 2 декабря от взрывоопасных предметов очищено более 6 Га.
Уничтожение позиций ВСУ в Запорожской области
Как сообщает РИА Новости, группа российских САУ «Акация» уничтожила артиллерийские позиции ВСУ на Запорожском направлении. Агентство приводит высказывания российских военных, задействованных в этой работе.
«Была поставлена задача поразить ствольное орудие. Выехали двумя расчётами, заняли огневую позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись, цель была поражена», — сказал собеседник агентства, командир артиллерийского подразделения.
Трибунал для украинских боевиков
В Херсонской области заявили о намерениях провести трибунал в отношении представителей Украины, которые устроили террор в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внештатного советника врио губернатора региона Александра Малькевича.
«Конечно, проводить такой трибунал нужно в Херсоне. В центре Херсона, на улице Перекопской, находится здание тюрьмы, а по соседству — примыкающий стена к стене комплекс зданий телерадиокомпании «Таврия», — приводит его слова ТАСС.
По его мнению, сейчас факты совершения украинскими вооружёнными формированиями военных преступлений фиксирует Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.
Ранее врио главы региона Владимир Сальдо заявил, что украинские силы ведут проверки оставшихся на правом берегу Днепра жителей. По его словам, украинские силовики приходят, в частности, к тем, кто участвовал в организации референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ.
«Нацкорпус, «активисты», сбушники не ночуют в Херсоне. Они приезжают утром, делают своё грязное дело и вечером уезжают в сторону Николаева», — указал он.