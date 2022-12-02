На нефтебазе в Шахтёрске в ДНР произошло возгорание ёмкостей после попадания снарядов ВСУ
- РИА Новости
Ранее представительство ДНР в СЦКК передавало, что ВСУ выпустили по Шахтёрску две ракеты из РСЗО HIMARS.
«В результате попадания снарядов произошло возгорание ёмкостей на нефтебазе города», — написал Шатов в Telegram.
Ранее украинская армия выпустила по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка десять ракет из РСЗО «Град».
Также в 15:50 по Куйбышевскому району было выпущено три снаряда калибра 155 мм.