На нефтебазе в Шахтёрске в ДНР произошло возгорание ёмкостей после попадания снарядов ВСУ

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Глава администрации Шахтёрска Александр Шатов сообщил, что украинские военные обстреляли территорию нефтебазы города в Донецкой Народной Республике, в результате чего произошло возгорание ёмкостей.
На нефтебазе в Шахтёрске в ДНР произошло возгорание ёмкостей после попадания снарядов ВСУ
  • РИА Новости

Ранее представительство ДНР в СЦКК передавало, что ВСУ выпустили по Шахтёрску две ракеты из РСЗО HIMARS.

«В результате попадания снарядов произошло возгорание ёмкостей на нефтебазе города», — написал Шатов в Telegram.

Ранее украинская армия выпустила по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка десять ракет из РСЗО «Град».

Также в 15:50 по Куйбышевскому району было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

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