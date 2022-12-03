Украинские военнопленные заявили, что им запрещали общаться с местными жителями

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На подконтрольных Киеву территориях ДНР украинским военным запрещали общаться с местным населением, рассказали военнопленные.

«Мы понимаем, на этой территории (ДНР. — RT) не совсем любят украинских военных», — заявил РИА Новости пленный Александр Павленко.

По его словам, военнослужащие вынуждены были переодеваться в гражданскую одежду для того, чтобы сходить в магазин из-за неприязни местных жителей к ВСУ.

«Нам нельзя было с местными разговаривать вообще… Сказали ни с кем не общаться... Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живём», — добавил другой пленный Александр Калиновский.

Ранее украинский военнослужащий Сергей Ульянов, попавший в плен на линии фронта Сватово — Кременная, рассказал, что по прибытии на передовую 47 человек в его батальоне отказались участвовать в боевых действиях из-за обстрелов.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что ВСУ совершенно не берегут живую силу.

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