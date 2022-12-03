В результате обстрелов ВСУ за сутки погибли пять и ранены 14 мирных жителей ДНР
- РИА Новости
«В результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли пять человек, ещё 14 мирных жителей получили ранения», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Ранее в штабе сообщили, что число погибших в результате обстрела украинскими военными Киевского района Донецка увеличилось до трёх.
Кроме того, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны армии Украины погибла женщина. Она скончалась до прибытия скорой помощи.